Aylan’ın babasından Papa’ya dikkat çeken tablo

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in Irak ziyareti uluslararası basının gündeminde yer almaya devam ediyor. Irak’a giden ilk Papa olan Francis, tarihi ziyaretin üçüncü gününde dün Türkiye’nin de yakından tanıdığı bir isimle bir araya geldi.

Papa Francis, Yunanistan’ın İstanköy adasına şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybeden üç yaşındaki Aylan Kurdi’nin babası Abdullah Kurdi ile görüştü.

Erbil’de 10 bin kişinin katıldığı ayinin ardından Kurdi ile bir araya gelen Papa’nın, Aylan’ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği belirtildi. Görüşmede Abdullah Kurdi’nin Papa’ya verdiği bir hediye gözlerden kaçmadı.

Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda, Kurdi’nin Papa’ya Aylan’ı resmeden bir tablo vermesi dikkat çekti. Kurdi görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Papa’ya soğuktan ve çocukların içinde bulunduğu durumdan bahsettiğimde ağlamaya başladı” ifadelerini kullandı.

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