Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aylar sonra kritik zirve: Putin, Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor

2020 yılının eylül ayında Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerilim, Erivan yönetiminin büyük kayıplar vererek Dağlık Karabağ'dan çekilmesiyle sonlanmıştı. Fakat yarın Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la Moskova'da bir üçlü zirve gerçekleştirecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:30, 10/01/2021
Haberler Dünya
Aylar sonra kritik zirve: Putin, Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor

27 Eylül’de Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerilimden aylar sonra gözler yarın Moskova’da…

Geçen yıl iki ülke arasında yaşanan gerilim, Azerbaycan’ın hem toprak kazanımı hem de prestij elde ettiği bir anlaşma ile sonlanmış ve Ermenistan büyük kayıplar vererek çatışmadan mağlup ayrılmıştı.

Yaşananların ardından Paşinyan ülkesinde büyük tepki çekerken birçok insan Paşinyan’ın istifasını istemişti. Bu baskıya direnen Paşinyan’ın yarın Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le üçlü bir zirve gerçekleştireceği açıklandı.

Rus basını üçlü zirvede tarafların anlaşmanın şartlarını görüşeceğini yazarken, bölgede yaşayan sivil vatandaşa yapılacak yardım ile birlikte ticaret, ekonomi ve ulaşım konularının da masaya yatırılacağı belirtildi.

Moskova’dan yapılan açıklamaya göre Putin, Aliyev ve Paşinyan ile ayrı olarak birebir görüşme gerçekleştirecek.

İlginizi ÇekebilirPutin: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ındırPutin: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ındır İlginizi ÇekebilirFT: Türkiye, Rusya'nın arka bahçesinde yerini sağlamlaştırdıFT: Türkiye, Rusya'nın arka bahçesinde yerini sağlamlaştırdı