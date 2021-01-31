Aylar sonra ortaya çıktı: Meghan adını değiştirmiş

Prens Harry ile evlendikten çok kısa bir süre sonra kraliyet ailesinden ayrılma kararı alan oyuncu Meghan Markle’ın oğlu Prens Archie’nin doğum belgesinde adını değiştirdiği ortaya çıktı.

Her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılsa da bu unvanın avantajlarını değerlendiren Meghan Markle’ın oğlu Archie’nin doğum belgesinde adını değiştirdiğini ve kraliyet unvanlarını kullandığını İngiliz The Sun gazetesi yazdı.

The Sun’ın ele geçirdiği belgelerde Markle’ın Archie’nin doğum belgesini 1 ay sonra değiştirdiği görülüyor. 6 Mayıs 2019 yılında hazırlanan belgede önce oyuncunun daha önce kullanmadığı ilk ismi olan Rachel yazdığı fakat daha sonra bu ismin silinerek “Sussex Düşesi” yazdığı belirtildi.

Kraliyet tahtına 7’nci varisi dünyaya getirdikten sonra kraliyet ailesine sırt dönen Meghan ve Harry şu sıralarda birçok ticari anlaşmaya imza attı. Çift en son Spotify’da program yapmaya başlamıştı.