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Aynı yerde aşı olan 11 kişide ağır semptomlar çıktı: Aşı alanı kapatıldı

ABD'de corona virüsü aşısı süreci son hızla devam ederken Colorado'da endişe verici bir gelişme yaşandı. Colorado'daki bir aşı merkezinde aşı olan 11 kişide ağır semptomlar çıkınca, aşı alanı kapatıldı. Hastaların semptomları da kamuoyu ile paylaşıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:42, 09/04/2021
HaberlerDünya
Aynı yerde aşı olan 11 kişide ağır semptomlar çıktı: Aşı alanı kapatıldı

31 milyondan fazla insanda corona virüsü vakasının tespit edildiği ABD’de aşılama süreci büyük bir hızla devam ediyor. Fakat Colorado’daki bir aşı merkezinde Johnson & Johnson’ın geliştirdiği aşıyı olan 11 kişide ağır semptomların ortaya çıkması bölgede panik yarattı.

Colorado’daki Dick’s Sporting Goods Park’ta kurulan aşı merkezine giden ve aşı olan 11 kişinin kısa bir süre sonra fenalaşması yetkilileri harekete geçirdi. Bir süre önce onaylanan Johnson & Johnson’ın aşısını olanlarda müde bulantısı, baş dönmesi gibi yan etkilerin görülmesi üzerine aşı merkezi kapandı.

Denver Post gazetesinde yer alan haberde bu kişilerden ikisinin hastaneye kaldırıldığını açıklarken 9 kişinin ise aşı merkezinde tedavi altına alındığı belirtildi. ABD’li yetkililer tek dozluk aşıdan sonra böyle bir durumun normal karşılanabileceğini belirterek, “Bugün Commerce City’de aşılanan kimsenin endişe etmesine gerek yok. Aşıdan sonra semptom olması normal” açıklamasını yaptı.

Aşı sürecini yöneten Kevin Massey, “O gün 1700’den fazla insan corona virüsü aşısı oldu ve bunlardan 11’i hastalandı. Hastalanma oranı yüzde 0.8” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:08:38,