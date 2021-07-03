Azerbaycan, mayın haritası karşılığında 15 Ermeni esiri iade etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın işgal altındayken Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin mayının haritalarını Azerbaycan’a teslim ettiğini duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan tarafının da ülkede gözaltında bulunan 15 Ermenistan uyrukluyu iade ettiği belirtildi. İade işleminin Rusya'nın girişimiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Azerbaycan daha önce de Ağdam ilinde döşenen 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 Ermeni esiri iade etmişti.

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