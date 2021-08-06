Azerbaycan, Türkiye’ye destek için ekip gönderiyor

Azerbaycan'ın orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye destek için gönderdiği 200 kişilik ekip Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktı.

SOZCU.COM.TR

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Azerbaycan’dan Türkiye’ye orman yangınlarıyla mücadele için gönderilen 4'üncü ekip Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla hazır duruma getirilen 200 kişilik yangına müdahale ekibinin Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan yola çıktığı belirtildi.

Azerbaycan daha önce de destek için 1 amfibi uçak, 1 helikopter, 93 itfaiye aracı, 510 kişilik yangına müdahale ekibini Türkiye’ye göndermişti.