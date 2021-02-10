Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki esir takası görüntüleri yayınlandı

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz sene 10 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasında yer alan esirlerin iadesi maddesiyle ilgili 3 ülke çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, anlaşma şartlarına uygun olarak Ermenistan'da esir tutulan 1 Azerbaycan askerinin, Rus Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye, Azerbaycan'ın elinde bulunan 5 Ermenistan askerinin de aynı uçakla Ermenistan'ın başkenti Erivan'a götürüldüğü aktarıldı. Savunma Bakanlığı, esir takasına ait görüntüleri basına servis etti. (İHA)