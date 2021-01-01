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Azerbaycan’da son 24 saatte 341 corona vakası

Azerbaycan’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 341 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 219 bin 41’e yükseldi.

Güncellenme: 18:27, 01/01/2021
Haberler Dünya
Azerbaycan’da son 24 saatte 341 corona vakası

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 341 yeni corona virüsü vakası tespit edildiği, 29 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada son 24 saatte 3 bin 858 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 219 bin 41'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 670'e ulaştı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 188 bin 280 olarak açıklandı. Ülkede şu ana kadar toplam 2 milyon 199 bin 939 corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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