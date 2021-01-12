Azil soruşturmasıyla ilgili Trump’tan açıklama: Saçmalık!

ABD Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde tutan Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil metnini dün resmi olarak sunmuştu. Demokratlar, Trump’ı “ABD hükümetine karşı şiddeti kışkırtmak” ile suçlamıştı.

Metinde ayrıca, ABD’nin seçilen Başkanı Joe Biden’ın kazandığı eyaletlerden Georgia’da Dışişleri Bakanı Brad Raffensperger’den seçimi kendi lehine çevirmek için yeterli oy “bulmasını” istemesi suçlamaları ve “Trump’ın ABD’yi ve hükümet kurumlarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı ve demokratik sistemin bütünlüğünü tehdit ederek iktidarın barışçıl geçişine müdahale ettiği” ifadeleri yer almıştı.

YARIN OYLANABİLİR

ABD Temsilciler Meclisi, azil metnini yarın oylayarak kabul edebilir. Meclis Kurallar Komitesi Başkanı Jim McGovern yaptığı açıklamada, çarşamba günü oylamanın yapılmasını ve Meclisten geçmesini beklediğini aktardı.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

Trump, hakkında azil sürecinin başlatılmasıyla ABD tarihinde ikinci kez azil süreci başlatılan ilk ABD Başkanı oldu. Trump yaptığı açıklamada, kendisi için başlatılan azil sürecinin tamamen “saçmalık” olduğunu ifade etti.

Trump, kendisine oy verenlerin çok öfkeli olduğunu belirterek “Şiddet istemiyorum” ifadesini kullandı. Trump, “Bu suçlama muazzam bir öfkeye neden oldu ve bu yaptıkları gerçekten korkunç bir şey” dedi.

Trump, ABD Kongre Binası’nın basılmasının ardından kendisine yönelik suçlamalara ise “Cadı avının devamı” diyerek cevap verdi. Trump ayrıca, gazetecilerin istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.

Geçen yıl Ukrayna’ya baskı yaparak Demokrat rakibi Joe Biden’a iftira atmaya çalıştığı iddiasıyla azil süreci başlatılan Trump’ı o dönemde Senato’daki Cumhuriyetçi yoğunluk korumuştu.

ABD tarihinde daha önce 1868’de Andrew Johnson, 1998’de Bill Clinton ve 2020’de Donald Trump azil sürecine girmiş ve görevlerine tutunmayı başarmışlardı.

Trump’ın bu ikinci azil süreci ise ABD tarihinde bir ilk oldu. Watergate Skandalı’nın baş aktörü Richard Nixon da azil süreci başlamadan görevinden istifa etmişti.

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