Babasıyla iş birliği yapınca başı yandı: Temur Ahmedov annesine 414 milyon TL tazminat ödeyecek

Dünyanın en pahalı boşanma davalarından biri olan Farkhad Ahmedov ile eşi Tatiana Ahmedov arasındaki çekişmede sıcak bir gelişme yaşandı.

453 milyon sterlin (5.2 milyar TL) bedelle İngiltere tarihinin en pahalı boşanma davasında Ahmedov çiftinin çocukları da sürece dahil oldu. Mahkeme, Temur’un çiftin boşanma sürecinde kritik bilgilere sahip olduğu gerekçesiyle kişisel e-posta yazışmalarının incelenmesini istemişti.

‘HER ŞEYİ YAPABİLECEK BİR SAHTEKAR’



Tatiana Ahmedov’un iddiasına göre, babası Farkhad Akhmedov’la birlikte çalışan Temur, annesinin 5.2 milyar TL’lik tazminatı elde edememesi için mal varlıklarını ondan sakladı. Hakim Gwynneth Knowles, yapılan incelemeler sonucunda Temur’un babasının yararına her şeyi yapabilecek bir sahtekar olduğunu vurguladı. Knowles, Temur’un annesine 71 milyon sterlin (821 milyon TL) tazminat ödemesine hükmetti.

Temur aralık ayında verdiği ifadede, üniversite eğitimi aldığı sırada borsada 50 milyon dolar (414 milyon TL) kaybettiğini söyleyerek annesinden para sakladığı iddialarını reddetmişti. Temur, annesinin söz konusu kayıp sonrası kendisini teselli ettiğini ve durumdan haberdar olduğunu savunmuştu.

DÜNYANIN EN KARMAŞIK BOŞANMA SÜRECİ

2003 yılında Tatiana Ahmedova, 1993 yılından beri evli olduğu eşine boşanma davası açtı. O dönemde İngiltere'de iki çocuklarıyla yaşayan Ahmedova'ya karşı Farkhad Ahmedov, evliliklerinin zaten 2000 yılında aldatıldığı için bittiğini ve Moskova mahkemesi nezdinde boşandıklarını söyledi. Fakat buna rağmen Moskova mahkemesinde ya da resmi belgelerde bu tür bir dosya bulunamaması üzerine dava süreci devam etti.

2018 yılına kadar Rus mahkemelerine başvuran Farkhad Ahmedov'a 2018 yılında kötü haber geldi. Moskova yüksek mahkemesi, çiftin boşanmadığını açıkladı.

Boşanma süreci sırasında mahkemeye evliliklerinin çok daha önce bittiğini söyleyen Ahmedov, İngiliz mahkemesinden istediğini elde edemedi. İngiliz yargı sistemi Ahmedova'ya Rus oligarkın malvarlığının yüzde 41.5'ini yani yaklaşık 453 milyon İngiliz poundu (5.2 milyar TL) almasına karar verdi. Bu kararla birlikte çiftin boşanması İngiltere'deki en büyük boşanma haline geldi.

Fakat Ahmedov, İngiliz mahkemesinin bu kararı hakkında, “Tuvalet kağıdı” yorumunu yaparak günümüze kadar Ahmedova'ya bir ödeme yapmadı.

2018 yılında ise Ahmedova, Burford Capital isimli bir finansal düzenleme şirketiyle anlaştı ve yargı sürecinin masrafını üstlendi. Dubai mahkemesinde de taraflar Luna isimli lüks yat için karşı karşıya gelse de henüz boşanma süreci nihai aşamaya ulaşmadı.