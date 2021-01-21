Bağdat’ta pazarda intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Irak’ta sabah saatlerinde korkunç bir saldırı meydana geldi…

Başkent Bağdat’ın popüler meydanlarından Tayaran Meydanı’nda bir canlı bomba üzerindeki düzeneği patlattı. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirirken 16 insan da yaralandı.

Olay yerine güvenlik güçleri ve ilk yardım ekipleri gelirken, polis kaynakları ölüm sayısının artmasından endişe ettiklerini söyleyerek, “Yaralı olanların birçoğunun durumu ağır” açıklamasını yaptı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra yetkililer en az 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 20 insanın da yaralandığını duyurdu.

2017 yılında IŞİD’in yenilmesinin ardından güven ve düzenin tekrar sağlandığı Bağdat’taki bu saldırı uluslararası kamuoyunda şok etkisi yarattı. Saldırıyı henüz üstlenen çıkmadı.