Haberler - Dünya

Bağdat’ta roketli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın batısındaki el-Mansur bölgesine bu sabah roketli saldırı düzenlendiği bildirilirdi.

Yayınlanma: 10:28 - 31 Ekim 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bağdat’ta roketli saldırı

Iraklı güvenlik yetkililerine göre, başkent Bağdat'ın bastısında yer alan el-Mansur bölgesine 3 adet Katyuşa roketiyle saldırı düzenlendi. Roketlerin birinin Kızılay Hastanesi yakınına, diğerinin boş bir binaya isabet ettiği ve 3. roketin ise bir caddeye düştüğü belirtildi. Can kaybı yaşanmayan saldırının maddi hasara yol açtığı bildirildi.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yemen'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var İlginizi Çekebilir Yemen'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var Pakistan'da çifte bombalı saldırı: 3 ölü İlginizi Çekebilir Pakistan'da çifte bombalı saldırı: 3 ölü
bomba bombalı saldırı Çocuk Irak Pakistan saldırı Yemen