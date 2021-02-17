Bahreyn dijital aşı pasaportunu devreye sokuyor

Ülkeler ve teknoloji geliştiren ekonomilerini tekrar işler hale getirmek için “aşı pasaportlarının” kullanımını araştırıyor.

Bahreyn’in “BeAware” mobil uygulamasında kişiye ait ad soyad, doğum tarihi, uyruğu ve hangi aşıyı olduğunu gösteren resmi bir sertifikanın yanı sıra kişinin yeşil rozeti de görülebilecek.

Bahreyn basın makamından yapılan açıklamaya göre kullanıcıların aşı sertifikasını alabilmeleri için 21 gün arayla iki doz aşı olmaları ve sonrasında antikor gelişmesi için iki hafta beklemeleri gerekecek. Açıklamada, “Yetkililer, ulusal aşı kayıtlarına bağlı olan QR kodunu okutarak (sertifikanın) geçerliliğini doğrulayabilecekler” ifadeleri yer aldı.

AŞIDA ÜCRETSİZ SEÇENEK SUNUYOR



Danimarka da bu ay sonuna kadar aşı pasaportunun ilk sürümünü kullanıma alacağını açıklamıştı. İsveç de iki hafta önce yaza kadar aşı belgesine dair uluslararası bir standart belirleneceğini varsayarak o zamana kadar bir aşı pasaportu çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

1.5 milyon nüfusu olan Bahreyn, vatandaşlarına ücretsiz olarak Pfizer/BioNTech aşısını, Çin’in Sinopharm şirketinin aşısını, Oxford/AstraZeneca aşısını ve Rusya’nın Sputnik V aşısını seçenek olarak sunuyor.