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Bahreyn, İsrail’e büyükelçi atadı

Bahreyn Kralı Hamad bin Isa Al Khalifa, Bahreyn ve İsrail arasındaki ikili ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında İsrail'e ilk büyükelçiyi atadı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:12, 30/03/2021
HaberlerDünya
Bahreyn, İsrail’e büyükelçi atadı

Bahreyn'in resmi haber ajansının bildirdiğine göre, Kral Hamad bin Isa Al Khalifa'nın Bahreyn ve İsrail arasındaki ikili ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında İsrail’e ilk büyükelçiyi atadığı aktarıldı. Ajans, Kral Hamad'ın Halid Yousif Al-Jalahma’yı Bahreyn Devleti Diplomatik Misyonunun başına atayan bir kararname yayınladığını belirtti.

2017’den bu yana Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’nın Operasyon Direktörü olan Al-Jalahma, 2009-2013 yılları arasında ise Bahreyn’in ABD Büyükelçi Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Öte yandan İsrail ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik “İbrahim Anlaşmaları” 15 Eylül tarihinde ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’da imzalanmıştı.

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