Bakan Akar, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar’ın, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 20 yıldır Afganistan’da bulunan Türkiye’nin son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın işletmesini sürdürdüğü belirtilerek, şu ifadeleri kullandı:

* Afganistan’ın dünyaya açılan tek penceresi olan Hamid Karzai havaalanı Afganistan halkının güvenlik, huzur ve refahı için büyük önem taşımaktadır.

* Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir.