Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Akar, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine yönelik ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

Güncellenme: 21:03, 08/07/2021
HaberlerDünya
Bakan Akar, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar’ın, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 20 yıldır Afganistan’da bulunan Türkiye’nin son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın işletmesini sürdürdüğü belirtilerek, şu ifadeleri kullandı:

* Afganistan’ın dünyaya açılan tek penceresi olan Hamid Karzai havaalanı Afganistan halkının güvenlik, huzur ve refahı için büyük önem taşımaktadır.

* Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir.

İlginizi ÇekebilirMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Gücümüzün farkındayızMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Gücümüzün farkındayız
ABD Afganistan Türkiye uçak