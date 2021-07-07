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Bakan Akar’dan ABD’li mevkidaşıyla Afganistan görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. "Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durumun" ele alındığı belirtilen görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:48, 07/07/2021
HaberlerDünya
Bakan Akar’dan ABD’li mevkidaşıyla Afganistan görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, görüşmenin “Olumlu ve yapıcı geçtiği” açıklandı.

Görüşmeye ilişkin ise MSB, şu bilgilendirmeyi yaptı. “Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durum ele alındı.”

Görüşmeye yarın devam edilmesine karar verildiği açıklandı.

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