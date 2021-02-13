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Bakan Çavuşoğlu: 15 denizci yurda dönüyor

Nijerya açıklarında kaçırılan 15 denizci yurda dönüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin" paylaşımı yaptı.

Güncellenme: 22:02, 13/02/2021
Haberler Dünya
Bakan Çavuşoğlu: 15 denizci yurda dönüyor

Nijerya’nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında Mozart isimli gemiden korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk gemici serbest bırakılmıştı.

Gemicilik şirketinden yapılan yazılı açıklamada, “Borealis Maritime ve Boden Denizcilik olarak büyük bir mutlulukla bildirmek isteriz ki, 23 Ocak 2021 tarihinde, Gine Körfezi'nde MV MOZART isimli gemimizden kaçırılan on beş mürettebatımız tamamı bugün itibarı ile serbest bırakılmıştır ve artık güvendedirler” denilmişti.

DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından denizcilerin Türkiye’ye dönüş yolculuğunun başladığını duyurdu.

Çavuşoğlu, “15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin” dedi.

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