Bakan Çavuşoğlu: Vize serbestisi hayata geçebilir

Bakan Çavuşoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Baş başa görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmelerin verimli geçtiğini söyleyerek şunları aktardı:

* Gerek ikili ilişkileri, gerek AB ilişkileri gerekse bölgesel konuları ele alma fırsatımız oldu. İkili ilişkilerimiz pandemiye rağmen geriye gitmedi.

* Salgına rağmen ticaret hacmi 38 milyar dolar oldu. Önümüzdeki süreçte ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konularında mutabık kaldık.

* Ve özellikle değişik alanlardaki işbirliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

“VİSE SERBESTİSİ HAYATA GEÇEBİLİR”

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde son zamanlarda pozitif bir atmosfer oluştuğunu söyleyen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Özellikle aralık zirvesinden çıkan sonuç tamamen bizi tatmin etmese de biz bunu olumlu bir sinyal olarak aldığımız için biz de karşılık verdik, olumu adımlar atmaya başladık.

* Bugün müzakereler ile ilgili ‘yeni fasıllar hemen açılabilir’ desem doğruyu söylememiş oluruz. Biz istemediğimiz için değil, Avrupa Birliği istemediği için genişleme politikaları ile ilgili sorunlar olduğu için. Ama vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür.

* Aynı şekilde 18 Mart mutabakatının 5’inci yılı olacak 18 Mart’ta. Bunun günün sorunları ya da bugünkü gelişmelere yönelik uyarlanması, güncellenmesi somut bir adım olabilir. Her iki taraf için faydalı olacak Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi keza gerçekleşebilir.

“YUNANİSTAN İLE GÖRÜŞMELER 25 OCAK’TA BAŞLIYOR”

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan ile başlayacak istikşafi görüşmelerle ile ilgili soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

* Yunanistan’ın NATO bünyesinde kurulan mekanizma toplantılarına tekrar katılmaya başlamasından memnuniyet duyuyorum. Yunanistan ile istikşafi görüşmeler 25 Ocak’ta başlıyor.

* Bakan Yardımcımız Sedat Önal’in başkanlığında bir heyetimiz bu toplantıya katılacak. 60 turda neler görüştüysek, 61’inci toplantıda da aynı konuları görüşeceğiz.

* Yunanistan’ın hangi sebeple sadece ‘deniz yetki konularını ya da Doğu Akdeniz ile ilgili meseleleri burada görüşeceğiz’ dediğini bilmiyorum; ama bu gerçekten doğruysa faydalı bir yaklaşım değil.

* Yunanistan ile Türkiye arasında çok kez gerginliğe yol açan konular var; Ege ile ilgili konular var, karasuları var, hava ile ilgili konular var, deniz yetki alanlarıyla ilgili konular var. İçinden bir tanesini seçip, ‘istikşafi yapıyoruz’ demek doğru değil.

“YAPTIRIMLARDAN KORKAN BİR ÜLKE DEĞİLİZ”

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye olarak gerek AB ile gerek Yunanistan ile başlattıkları temasların yaptırımlarla ilgisinin olmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

* Yaptırımlardan korktuğumuz için değil, aralık ayında olumlu cevap aldığımız için verdik. Yunanistan ise bazı ön koşullar ortaya koyuyordu. Yine bazı girişimler oldu, o zaman da Yunanistan’ın ön koşullarının devam ettiğini gördük.

* Biz o gün de hazırdık, bugün de hazırız. Önümüzdeki süreçte olumlu havayı devam ettirmek istiyoruz. Yunanistan maalesef provokasyonlara devam ediyor.

* Sürekli askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. NAVTEX ilan ediyor, orada hiçbir şey yapmıyor. Başpiskoposun açıklaması oldu.

* Tüm bunların amacını biliyoruz. Biz yaptırımlardan korkan bir ülke değiliz. Korksaydık daha önceki adımı atmazdık. İnanıyoruz ki karşılıklı olumlu adımlar devam eder.

“OLUMLU ÇABA HARCADIK”

Maas, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki olayların izler bıraktığını ve tartışmaların olduğunu belirterek şöyle konuştu:

* Doğu Akdeniz konusunda bazı müttefiklerin savaş gemileri karşı karşıya geldi ve bu tür olayları artık yaşamak istemiyoruz.

* Bu nedenle bu olumlu sinyalleri ve bu ilerlemeye eşlik etmek bizim için önemli ve dönem başkanlığımız sırasında da Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin olumlu olması için çaba harcadık.

* Dönem başkanlığını Portekiz’e devrettikten sonra da aynı çabayı harcamaya devam edeceğiz. DHA

İlginizi Çekebilir Aşı yaptırmayan Türklere vize yok