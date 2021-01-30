Türk vatandaşlarının bilgilerinin paylaşılması ertelendi

Ankara, Otomatik Bilgi Paylaşımı konusunda anlaşmaya imza atan tüm ülkelere bir ortak bildirim yaptı ve “Pandemi nedeniyle bildirimde bulunmayacağız” dedi. Ayrıca, Türklerin yoğun olduğu ülkelerle de görüşmeler başladı.

TÜM ÜLKELERE ERTELEME

CHP Milletvekili Utku Çakırözer'in, TBMM Dışişleri Komisyonu'ndaki konuyla ilgili sorusuna cevap veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren anlaşmadaki tüm taraf ülkelere “Salgın nedeniyle erteleme notu geçtiklerini” söyledi.

Kıran, komisyonda yaptığı açıklamada, bu konuda, kurumlar arası koordinasyonla işleri yürüttüklerini ve erteleme konusunda bir yol bulunduğunu anlattı.

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Kıran, “Bu anlaşma, özellikle vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi ile ilgili 2010 yılından beri yürütülen bir süreçti. Burada tabii salgın sürecinin değiştirdiği bir takım zorluklar, mücbir sebepler var. Uzun süredir muhataplarımızla ve ilgili kurumlarla, Sayın Utku Çakırözer'in de takip ettiği süreçler yaşandı. Covid-19 salgını sebebiyle bu finansal hesap bilgilerinin paylaşımının ertelenmesi konusunda taleplerimizi herkese ilettik. Şu anda da hiç bir ülkeyle bilgileri paylaşmadık. Yakın dönemde de, pandeminin getirdiği zorluklar nedeniyle paylaşamayacağımızı ilettik. Süreç devam ediyor ve muhataplarımızla görüşmeye de devam edeceğiz” dedi.

TÜRKİYE DE BİLGİ ALAMAYACAK

Bildirimlerin, kişilerin ikametinin bulunduğu ülkelere yapıldığını belirten Bakan Yardımcısı Kıran, sadece Almanya, İsviçre, Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya değil tüm ülkelere bilgi verilmesinde bir erteleme olduğunu söyledi. Bu, aynı zamanda o ülkelerden de bilgi alınamayacağı anlamına geliyor. Türkiye'nin yaptığı bu genel erteleme ile, karşılıklılık ilkesi yürürlüğe girmiş olacak. Yurt dışında ve özellikle vergi cennetlerinde parası bulunan Türkler'in hesapları da Türkiye'ye verilmeyecek.

ÇAKIRÖZER: KALICI ÇÖZÜM BULUN

Bundan sonraki sürecin, her ülkeyle karşılıklı olarak görüşülüp devam ettirileceği açıklanırken, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, „Şu an için iyi haber. Ancak çözüm değil. Erteleme yetmez, ileride yine karşımıza çıkacaktır. Türkler'in yoğun yaşadığı ülkelerle ayrı ayrı görüşülmeli ve normal vatandaşların hesap bilgilerinin paylaşılmasının önü kapatılmalı“ diye konuştu.