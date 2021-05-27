Barents Denizi’nde tehlikeli gerginlik

Barents Denizi semalarında Rusya’dan, Norveç devriye uçağına müdahale geldi. Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı Kuzey Filosu tarafından yapılan açıklamada, Rusya Kuzey Filosuna ait bir Mikoyan Mig-31 önleme uçağının Barents Denizi üzerinde uçuş yapan Norveç Hava Kuvvetlerine ait bir Lockheed P-3 Orion devriye uçağının Rusya sınırlarına yaklaştığını tespit ettiği ve engellediği belirtildi.

Rus uçağının bir süre boyunca Norveç devriye uçağına eşlik ettiğini ve Norveç’e ait uçağın Rus sınırlarından uzaklaştırıldığını kaydeden Kuzey Filosu, “Rusya’nın hava sahası kontrolü, 27 Mayıs 2021’de Barents Denizi’nin suları üzerinden Rusya sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti. Rus önleme uçağının mürettebatı, hava hedefini Norveç hava kuvvetlerinin P-3C Orion temel devriye uçağı olarak belirledi ve Barents Denizi üzerinden ona eşlik etti” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kuzey Filosu, Rus uçağının Norveç uçağına karşı yaptığı uçuşun, uluslararası hava sahası kullanım kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirildiğini vurguladı.