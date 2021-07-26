Başbakan görevden alınmıştı! Ülkede sokağa çıkmak yasaklandı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün gece Tunus resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, Başbakan Hişam El-Meşişi’yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurmuştu.

1 AY SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Ülkede siyasi kriz ve protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Said yayınladığı kararname ile ülke genelinde 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yasağın Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilan edildiği belirtildi. Yerel saatle 19.00'dan 06.00'ya kadar uygulanacak olan yasaktan zorunlu şehirlerarası yolculuk yapan, temel ihtiyaçlarını karşılayan ve acil sağlık nedenleri olan vatandaşların muaf olduğu aktarıldı.

3’TEN FAZLA KİŞİ YAN YANA GELEMEYECEK

Kararname ile ayrıca meydan ve caddelerde 3'ten fazla kişinin toplanması ve bir araya gelmesi de yasaklandı.

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