Başbakan Hariri’nin suikastını araştıran BM’ye bağlı mahkemenin parası bitti

İngiliz haber ajansı Reuters’ın aktardığı haberde ülkeyi etkisi altına alan ekonomik krizin yargı sürecini de durma noktasına getirdiği belirtildi.

2005 yılında Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin suikastını incelemek üzere kurulan Birleşmiş Milletler mahkemesinin fonunun ekonomik kriz ve siyasi gerilim dolayısıyla tükendiği ortaya çıktı. Ajansa konuşan bazı yetkililer, bu durumun gelecekteki yargı sürecini de olumsuz etkileyeceğini açıkladı.

Mahkemenin çalışmaması Hariri suikastıyla birlikte birlikte geçen yıl Ağustos ayında Beyrut’taki limanda meydana gelen patlamada ölen 200 kişinin yakınları ve yaralanan 6.500 kişi için de adaletin kayıp gitmesi anlamına gelecek.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Geçen yıl BM’nin Lübnan Özel Mahkemesi, eski Hizbullah üyesi Salim Cemil Ayyash’ın Hariri ile birlikte 21 kişinin öldüğü bombalı saldırıdan sorumlu olduğuna kanaat getirmişti. Ömür boyu hapis cezası verilirken yargı süreci devam ediyor.

Reuters’a konuşan Nidal Jurdi, “Eğer mahkemeyi kapatırsanız, dava dosyalarını da kapatmış olursunuz ve adalet isteyenlerin isteklerini gözden kaçırmış olursunuz. Saldırganlara bedava hediye verirsiniz” dedi.

2007 yılında BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararla 2009 yılında kurulan mahkemenin geçen yılki bütçesi 55 milyon euroydu. Lübnan hükümeti bu paranın yüzde 49’unu sağlarken geri kalan bütçe de BM üyeleri ve yabancı bağışçılar tarafından ödeniyordu.

BM Genel Sekreteri Guterres, Şubat ayında bu konuyu gündeme getirmişti. Guterres yaptığı açıklamada, “Ülkedeki ekonomik kriz sebebiyle hükümetin yapacağı yardım belirsiz ve ek fon olmadan mahkeme işlevini gerçekleştiremeyebilir” demişti.

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