Başkonsolosluklar cumartesi de çalışacak

Almanya'daki Türkler'in aksayan konsolosluk işlemleri, 1 milyona yakın Türk'ün pasaportsuz kalması nedeniyle başlayan şikayetler, farklı çözümler bulduruyor.

Sözcü.com.tr’nin ısrarla konuyu gündemde tutmasının ardından Dışişleri Bakanlığı, Almanya’daki 12 başkonsolosluğun Cumartesi günleri de açık olacağını ve saat 10 ile 14 arasında randevusu olanların, yeni pasaport alma işlemi yaptırabileceğini duyurdu.

NOTERLİK OLMAYACAK

Dışişleri'nin açıklamasında, noter hizmetlerinin hafta sonu yapılacağına ilişkin kayıt yok. Fakat Almanya‘daki konsolosluklarda sadece pasaport değil, noter, nüfus ve diğer işlemlerde de büyük yoğunluk yaşanıyor.

Dışişleri'nin başka çözümler de aradığı, Pazar günleri de çalışmayı planladığı belirtiliyor.