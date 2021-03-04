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Başkonsolosluklar cumartesi de çalışacak

İlk olarak Sözcü.com.tr'nin gündeme getirdiği konsolosluklardaki yoğunluk konusu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki 12 başkonsolosluğun cumartesi günleri de açık olacağını duyurdu.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 15:37, 04/03/2021
HaberlerDünya
Başkonsolosluklar cumartesi de çalışacak

Almanya'daki Türkler'in aksayan konsolosluk işlemleri, 1 milyona yakın Türk'ün pasaportsuz kalması nedeniyle başlayan şikayetler, farklı çözümler bulduruyor.

Almanya’daki Frankfurt Başkonsolosluğu'nun önünde çekilen bu fotoğrafta Almanya'nın göbeğinde Türkler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Sözcü.com.tr’nin ısrarla konuyu gündemde tutmasının ardından Dışişleri Bakanlığı, Almanya’daki 12 başkonsolosluğun Cumartesi günleri de açık olacağını ve saat 10 ile 14 arasında randevusu olanların, yeni pasaport alma işlemi yaptırabileceğini duyurdu.

NOTERLİK OLMAYACAK

Dışişleri'nin açıklamasında, noter hizmetlerinin hafta sonu yapılacağına ilişkin kayıt yok. Fakat Almanya‘daki konsolosluklarda sadece pasaport değil, noter, nüfus ve diğer işlemlerde de büyük yoğunluk yaşanıyor.

Dışişleri'nin başka çözümler de aradığı, Pazar günleri de çalışmayı planladığı belirtiliyor.

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