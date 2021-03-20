Başkonsoloslukta corona faciası büyüyor: Ölümüne mesai

Almanya’da kilitlenen konsolosluk işlemleri nedeniyle yoğun baskı gören personel kurban veriyor. Frankfurt Başkonsolosluğu'nda 14 Mart gecesi ölen Tufan Öztin'in (58) gribal belirtiler göstermesine ve aynı bürodan arkadaşının corona pozitif olmasına rağmen cumartesi mesaisine alındığı belirtiliyor. Berlin'de de üç memurda corona çıktı.

Frankfurt Başkonsolosluğu'ndaki ölümün ardından Alman Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Covid-19 tespit edilen personelle görüşmeler yapılıyor. Olay, uluslararası boyut kazanıyor ve yaptırımlar gelebilecek. Öztin'in ölüm raporundan corona pozitif ibaresinin emirle çıkarıldığı öne sürülürken, bu hukuksal anlamda sıkıntı da doğuracak.

BİZZAT RANDEVUYLA YIĞDILAR

İşlemeyen ve her şeyi karıştıran rendevu sistemini aşmak, pasaportsuz kalan yüz binlerce Türkün işlemlerini yetiştirmek için konsolosluklar bizzat randevu vermeye başladı. ‘Konsulat.frankfurt@mfa.gov.tr‘den başvurular kabul edilirken, vatandaşların kapıya yığılmasına izin verildi. Memurlar baskı altına alınırken, corona patladı. Almanya'nın her yerindeki konsolosluklardan kötü haberler geliyor.

İŞSİZ BİR EŞ VE İKİ ÇOCUK

400 bin kişiye küçük bir binada hizmet veren Frankfurt Başkonsolosluğu'ndaki ölümün ayrıntıları da ortaya çıkıyor. Nüfustaki bir kişide corona virüsü tespit edildikten sonra, aynı yerdeki memurlar işe devam ettirildi.

İlk corona tespitinden bir hafta sonra gribal belirtiler gösteren 58 yaşındaki Tufan Öztin, cumartesi nöbetine alındı ve pazar gecesi vefat etti. Corona pozitifti ve kalp krizinden ölmüştü. Ardında çalışmayan bir eş ve okula giden iki çocuk bıraktı.

BERLİN'DE DE ÜÇ MEMUR

Almanya'daki diğer konsolosluklarda da benzer manzara var. Kalabalığın yığıldığı Berlin Başkonsolosluğu'nda üç memurun corona testi pozitif çıktı. Birçok konsoloslukta 60 yaş üzerindeki memurlar da çalıştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı'nın 2021/5 ve 31410 sayılı genelgesine göre, 60 yaşın üzerinde olan ve kronik rahatsızlığı bulunan memurların, corona nedeniyle işe gelmemesi gerekiyor. Ancak, bu ilke birçok başkonsoloslukta deliniyor.

MEMURLARIN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

SÖZCÜ'ye konuşan birçok konsolosluk çalışanı, bu yükün bu şekilde kaldırılamayacağını, özellikle Frankfurt ve Berlin'deki yığılmayı önlemek için farklı çözümler gerektiğini söylüyor.

Seçimlerde olduğu gibi salonlar kiralanması, buralara işi az olan konsolosluklardaki memurların getirilip yığılmayı birkaç haftada çözmenin mantıklı olabileceği belirtiliyor. Böylece, kişisel bilgilerin korunması ilkesi de yerine gelmiş olacak. Şimdi oteller de ucuz olduğundan, memurların birkaç hafta bu bölgelerde kalmasında sorun çıkmayacağı, tutulacak ve bilgisayarlar konulacak, maskeli – mesafeli çalışılacak salonlarda binlerce kişinin işinin yapılabileceği görüşü ağır basıyor.