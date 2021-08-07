Batı Trakya Türklerinden Yunanistan’a tepki: Haklarımız birer birer alınıyor

Yunanistan’daki Batı Trakya Türkleri, Yunanistan’ın 305 olan Türk okulu sayısını 103'e düşürmesi ile haklarının birer birer alındığını belirterek dünya kamuoyuna yardım çağrısında bulundu.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan, Türkiye sınırı yakınındaki Dedeağaç’ı ABD silahları ve zırhlı araçları ile donatmaya devam ederken, diğer yandan ülkedeki Batı Trakya Türklerine yönelik baskılarını artırıyor. Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan azınlık haklarını yıllardır yok sayan Atina, son olarak eğitimi hedef aldı.

Yunanistan, tasarruf tedbirleri ve öğrenci azlığını gerekçe göstererek 12 Türk köyünde daha okulları kapattı. Bu durum Batı Trakya Türklerini şoke etti. Atina yönetimi, azınlık kurum ve kuruluşları ile Ankara’dan yükselen tepkilere kulak tıkarken, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) Başkanı Aydın Ahmet, uluslararası antlaşmaları hiçe sayan bu tutuma karşı dünya kamuoyunu sesini yükseltmeye davet etti.

‘İYİ NİYETTEN UZAK’



Ahmet, Batı Trakya Türk Azınlığının 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile Yunanistan’a emanet edildiğini ve bu anlaşmada azınlığın eğitim hakkının da güvence altına alındığını belirterek şunları kaydetti:

“Giderleri azınlık tarafından karşılanmak üzere her türlü okul ve buna benzeri eğitim öğretim kurumları kurmak, yönetmek ve denetlemek, ayrıca bu kurumlarda serbestçe kendi dilini kullanma hakkı azınlığa tanınmıştır. Bu haklar Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Kültür Anlaşması ve 1968’de imzalanan Kültür Protokolü ile güçlendirilmiştir. Ancak Yunanistan uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınan bu hakları iyi niyetten uzak, tek taraflı çıkardığı yasa, genelge ve kararnamelerle Türk azınlığın elinden birer birer almıştır, almaya da devam etmektedir.”

‘GELECEĞİMİZ ÇALINIYOR’

Son yıllarda tasarruf tedbirleri ve öğrenci azlığı gerekçe gösterilerek azınlık okullarının birer birer kapatıldığını dile getiren BTTÖB Başkanı Aydın Ahmet, “Şu kesin olarak bilinmelidir, azınlık okulları Batı Trakya Türklerinin geleceğidir. Azınlığın geleceği tehlikeye girmiştir. Lozan Antlaşması’nın imzalandığı 24 Temmuz 1923’te 305 olan Batı Trakya’daki Türk okulu sayısı, son olarak 12 okulun kapatılması ile 103’e düşmüştür. Azınlık bu şekilde eritiliyor. Türk azınlığın çocukları Yunan devlet okullarına kaydırılarak asimilasyonun önü açılacaktır. Uluslararası antlaşmaları hiçe sayan bu tutuma karşı dünya kamuoyunu azınlığın geleceği için yardıma çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ’

Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneği de Yunanistan’ın hukuk tanımaz, keyfi uygulamalarını eleştirdi. Hükümetin azınlık eğitimi konusunda gizli ajandası olduğunu ileri süren encümenler, “Uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınan haklarımızın yangından mal kaçırırcasına getirilen düzenlemelerle ihlal edilemeyeceğini bir kez daha hatırlatırken, yapılan hukuksuz düzenlemelere karşı her türlü yasal hakkımızı saklı tuttuğumuzu vurgulamak isteriz” açıklaması yaptı.

Öte yandan, Türk azınlığın diğer kurum ve kuruluşları da Atina’nın tutumunu kınadı.