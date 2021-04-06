Batı Trakya’daki Türkler encümen seçimlerinin sürekli ertelenmesini protesto etti

Batı Trakya'da Türk azınlığın öğrenim gördüğü ilkokullarında encümen seçimlerinin Miçotakis hükümetinin COVID-19 pandemisini gerekçe göstererek sürekli ertelemesini protesto etmek üzere, Encümenler Birliği Derneği tarafından Gümülcine ve İskeçe'de protesto eylemi düzenlendi.

Eyleme Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi (DEB) milletvekilleri, Gümülcine ve İskeçe belediye başkanları, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve azınlığın sivil toplum kuruluşları destek verdi.

YAKLAŞIK BİN İMZA TOPLANDI

Gümülcine'de Doğu Makedonya-Trakya Bölge Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan eyleme destek veren Batı Trakyalı yöneticiler, topladıkları yaklaşık bin kadar imzayı ve Encümen seçimlerinin yapılması talebini içeren dosyayı Bölge Eğitim Müdürü Konstantin Bantikos'a teslim etti.

Bantikos dosyayı teslim alarak Atina'da gerekli ve ilgili makamlara ileteceğini söylediği belirtildi. Dosyayı veren azınlık yetkilileri Doğu Makedonya-Trakya Bölge Eğitim Müdürlüğü önünden ayrıldı.

Gümülcine ile birlikte aynı anda İskeçe'de gerçekleştirilen protesto eyleminde veliler, COVID-19 pandemisi gerekçesiyle art arda ertelenmesini protesto etti.

İskeçe'de Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Sekreterliği binası önünde gerçekleştirilen gösteride, “Azınlıkların eğitim alanındaki sorunlarına acil çözüm”, “Çocuklarımızın üzerindeki oyunlara hayır”, “Aldatılmaya son” yazılı pankartlar açan veliler, yedi kez ertelenen Encümen seçimlerinin bir an önce yapılmasını veya görev süresi sona eren Encümenlerin görevlerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını talep etti.