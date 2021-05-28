Batılı ülkeler seçimler hileli dedi… Esad yüzde 95’le 4. kez zafer ilan etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, seçimlerde yüzde 95.1 oy alarak iç savaştan dolayı yıkım yaşanan Suriye’de dördüncü defa Başkanlık koltuğuna otururken hem rakipleri hem de Batılı ülkeler seçimlerin hileli olduğunu ifade etti.

Esad hükümeti yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine ve ülke nüfusunun yaklaşık yarısı olan 11 milyon kişinin evlerini terk etmesine neden olan savaşa rağmen Çarşamba günü yapılan seçimlerin Suriye’nin olağan şekilde işlediğini gösterdiğini savunuyor.

Seçim sonuçlarını açıklayan Meclis Başkanı Hammouda Sabbagh, seçimlere katılım oranının yüzde 78 seviyesinde olduğunu ve 14 milyondan fazla Suriyeli’nin oy kullandığını ifade etti.

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD’nin dışişleri bakanları seçimlerden önce yaptıkları açıklamalarda Esad’ı eleştirmiş ve seçimlerin adil ve güvenilir koşullarda yapılmadığını ifade etmişlerdi. Türkiye de yapılan seçimlerin gayrimeşru olduğunu açıklamıştı.