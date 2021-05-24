Bayraktar TB2 SİHA’lar, Polonya’ya ihraç edilecek! Anlaşma imzalandı

Bayraktar TB2 SİHA’lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan’dan sonra Polonya semalarında uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ihraç etmiş olacak.

Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye’den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile birlikte yer kontrol istasyonları (YKİ) ve yer veri terminalleri (YVT) yer alacak. Bunun yanı sıra Polonya’ya milli SİHA’larda kullanılan ve Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen MAM-C ve MAM-L mini akıllı mühimmatları da ihraç edilecek.

320 BİN SAATTİR GÖKLERDE

Baykar tarafından milli ve özgün olarak tasarlanıp geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Bayraktar TB2, 320 bin saat başarılı uçuşu da geride bıraktı. Milli SİHA’lar gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı ünvanını da taşımaya devam ediyor.