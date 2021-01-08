BBC’den çalışanlarına sosyal mesafe uyarı cihazı

İngiliz ulusal medya yayın organı BBC ülkede artan corona virüsü salgınına ilişkin yeni tedbirler aldı. BBC, personelin birbirinden iki metre uzakta kalmalarını sağlayacak uyarı sensörlü cihaz uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Alınan kararı çalışanlarına e-mail üzerinden bildiren BBC yönetimi, “Kurum içinde iki metreden daha az mesafede olmanız durumunda uyarı sensörlü cihazlar sizleri uyararak, yardımcı olacaktır” ifadesi kullanıldı.

Tedbirler kapsamında, haftada dört veya daha fazla gün ofiste olanlar için haftada iki kez yapılacak olan yatay temas corona virüsü testlerine tabi tutulacağı kaydedildi.

İNGİLTERE’DE SON DURUM

İngiltere’de son 24 saatte 52 bin 618 vaka tespit edildi, vaka sayısı 2 milyon 889 bin 419’a yükseldi. 1162 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 78 bin 508’e çıktı. Bunun üzerine ülke, 5 Ocak’tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson halktan “sokağa çıkmamalarını” istemişti.