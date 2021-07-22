Bebeklerinin cinsiyetini açıklamak uğruna ormanlık alanı küle çevirdiler

Amerika’da Refugio Manuel Jimenez Jr ve Angela Renee Jimenez, doğacak bebekleri için bir cinsiyet partisi düzenlediler. Ancak partide kullandıkları duman yapan bir cihaz yangına neden oldu.

El Dorado Yangını, 5 Eylül 2020’de San Bernardino ilçesinde başladı ve sonraki 23 gün boyunca da devam etti. Yetkililer, çiftin yakında doğacak bebeklerinin cinsiyetini açıklamak için sis bombası kullandıkları gün için sıcaklıkların, normalin 15 ila 20 derece üzerinde olduğunu belirttiler.

Üç gün sonra Kaliforniya Orman ve Yangından Korunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bir basın açıklamasında, yangını partide kullanılan aygıtın başlattığı belirtildi.

San Bernardino Bölge Savcısı Jason Anderson düzenlediği basın toplantısında, Refugio Manuel Jimenez Jr ve Angela Renee Jimenez’in kasıtsız adam öldürme de dahil olmak üzere 30 suçla suçlandıklarını söyledi. Suçlarını kabul etmeyen çift, mahkeme gününü beklemek üzere serbest bırakıldı.

CİNSİYET AÇIKLARKEN ETRAFA TEHLİKE SAÇIYORLAR

Yıkılan ev ve yapıların yanı sıra 4 konut daha hasar gördü ve 13 kişi yaralandı. Öldüğünde 39 yaşında olan Morton, San Bernardino ulusal orman hizmetinde 14 yıllık kıdemli bir itfaiyeciydi ve orman yangınlarıyla mücadele etmek için ABD genelinde görev yapan seçkin bir ekibin parçası olarak görev yaptı. Anderson, Morton’un ölümüyle ilgili olarak, “Bir partide kullanılan cihaz yüzünden çıkan yangınla mücadele ediyordu. Orada olmasının tek nedeni buydu” dedi.

Kaliforniya’da yaşanan yangın, cinsiyet açıklama partileri yüzünden ortaya çıkan ilk yangın değil. Guardian’ın geçen yıl yaptığı habere göre; 2017’de izinli bir ABD sınır devriye görevlisinin bebeğinin erkek olarak doğacağını duyurmak için havaya mavi duman gönderen bir patlayıcıyla ateş etmesiyle Arizona’da da yangın çıktı.

Iowa’da cinsiyet ifşa cihazı patladığında bir kadın öldü ve Teksas’ta da 350 galon pembe su dökmesi gereken bir uçak düştü.

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