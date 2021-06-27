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Belarus’ta gerilim: Araçla Rusya büyükelçiliğinin kapısını kırdı

Belarus'ta bir araç, Rusya'nın Minsk Büyükelçiliği binasının girişine daldı. Demir parmaklıklardan atlayarak büyükelçiliğe giren araç sürücüsü yakalandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:09, 27/06/2021
HaberlerDünya

Belarus’un başkenti Minsk’te dün akşam saatlerinde bir araç Rusya’nın büyükelçilik binasının girişine dalıp demir kapıyı kırdı. Sürücü olayın ardından aracından çıkarak büyükelçiliğin demir parmaklıklarına tırmanıp içeriye girdi. Büyükelçilik güvenliği ve polisler sürücüyü yakalamayı başardı.

Belarus İçişleri Bakanlığı, yaşanan olayın görüntü ve fotoğraflarını servis ederek, 35 yaşındaki sürücünün gözaltına alındığını ve şüphelinin daha önce uyuşturucu ve tecavüz olaylarından sabıkasının olduğunu açıkladı. Gözaltındaki sürücünün işlemlerinin devam ettiği ifade edilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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Yayınlanma Tarihi:09:03,