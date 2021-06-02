Belarus’ta muhalif siyasetçinin hareketi mahkemeyi karıştırdı

Belaruslu siyasi tutuklu Stepan Latypov, geçtiğimiz Eylül ayında Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı protestolarda tutuklanmıştı.

Tutuklanmasının ardından bugün mahkemeye çıkan Latypov, hapiste 51 gün boyunca işkence gördüğünü, üzerine atılan suçlamaları kabul etmemesi halinde ailesi ve akrabaları hakkında dava açılacağı tehditlerine uğradığını belirttikten sonra duruşmada, elinde bulunan tükenmez kalemle şah damarını kesmeye çalıştı.

Bir anda kanlar içinde kalan 41 yaşındaki Latypov, kapalı tutulduğu demir parmaklıklı bölümde yer alan ahşap bankın üstüne yığıldı. Mahkeme salonunda bir anda şaşkınlığa uğrayan görevliler, kilitli bulunan demir parmaklıklı bölüme girebilmek için bir müddet anahtar aramak zorunda kaldı.

Mahkeme salonundakilerin olayın şokuyla çığlıklar attığı anlarda ise Latypov’un bilincini kaybettiği gözlendi. Latypov’un yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyat alındığı ve şuan durumunun iyi olduğu bildirildi.

Belaruslu muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya Latypov’un mahkeme salonundaki intihar girişimine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu, Belarus’taki devlet terörünün, baskılar ve işkencelerin bir sonucudur. Bunu hemen durdurmalıyız” ifadelerini kullandı.

LUKAŞENKO KARŞITLARI GÖZALTIAN ALINMIŞTI

Öte yandan Belarus’ta, geçtiğimiz yaz gerçekleştirilen Belarus Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından Lukaşenko karşıtı protesto gösterileri patlak vermiş, gösterilere katılan birçok kişi ise gözaltına alınmıştı.

Geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen gösterilerde tutuklanan Stepan Latypov’a ise, kamu düzenini bozmak, ayaklanmaları organize etmek, güvenlik güçlerine karşı gelmek ve dolandırıcılık suçlamaları yöneltilmişti. Latypov, kendisine yönelik suçlamaların asılsız ve politik temelli olduğunu ifade etmişti.

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