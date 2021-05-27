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Belarus’un yalanı ortaya çıktı: Bomba ihbarı sonra gelmiş

"Avrupa'nın Kuzey Koresi" lakabıyla anılan Belarus ile Batı dünyasını karşı karşıya getiren uçak krizi derinleşirken İsviçre'den kritik bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:14, 27/05/2021
HaberlerDünya
Belarus’un yalanı ortaya çıktı: Bomba ihbarı sonra gelmiş

Atina’dan Litvanya’ya giden Ryanair Havayolları’na ait yolcu uçağını indirerek, uçaktaki muhalif gazeteci ve blogger Roman Protasevich ve kız arkadaşını göz altına alan Belarus ile Batı ülkeleri arasındaki gerilim tırmanıyor.

Uçakla ilgili bir bomba ihbarı yapılmasından sonra uçağın Minsk’e acil iniş yapmak zorunda kaldığını açıklayan Belaruslu yetkililerin bu iddiası belgelerle yalanlandı.

İsviçre merkezli e-posta sağlayıcı şirketi Proton Technologies AG, bomba ihbarının Belaruslu yetkililerin Ryanair uçağını inişe zorladıktan sonra yapıldığını ortaya çıkardı.

Proton Technologies AG tarafından yapılan açıklamada, “Avrupalı yetkililerden resmi talep geldiğinde soruşturma sürecini destekleyeceğiz. Belaruslu yetkililerin iddialarını doğrulayacak güvenilir delil bulunmamaktadır” ifadesi kullanıldı.

LUKAŞENKO: MÜLTECİLERİ GÖNDERECEĞİZ

Belarus lideri Alexander Lukaşenko da, Batı ülkelerini tehdit etti. Avrupa’nın hibrid savaş ilanı etmek istediğini söyleyen Lukaşenko, Avrupa’nın yaptırım hamlesine misilleme yapılacağının sinyalini verdi.

Lukaşenko, “Biz mültecileri ve uyuşturucuyu durduruyorduk. Şimdi onların kendi başlarına bunları durdurmaları gerekecek” dedi.

BELAVIA 8 ÜLKEYE UÇUŞLARI İPTAL ETTİ

Belarus’un en büyük havayolu şirketi Belavia, uçuş yasağından dolayı 27 Mayıs’tan 30 Ekim’e kadar sekiz ülkeye olan uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Avrupa Birliği, Pazar günü Yunanistan’dan Litvanya’ya gitmekte olan Ryanair’e ait bir yolcu uçağının bomba ihbarı nedeniyle Belarus’un başkenti Minsk’e indirilmesi ve uçağın içindeki Belaruslu muhalif gazetecinin gözaltına alınması sonrasında üye devletlerin havayollarına Belarus’a sefer yapmamaları ve Belarus hava sahasını kullanmamaları konusunda çağrıda bulunmuştu.

BELARUS’TA NE OLMUŞTU?

Belaruslu yetkililer Pazar akşamı sahte bir bomba ihbarı yaparak içinde muhalif gazeteci Roman Protasevich'in de olduğu Yunanistan-Litvanya uçuşunu gerçekleştiren Ryanair uçağını savaş uçağı nezaretinde zorla Minsk'e inmeye zorladı.

26 yaşındaki gazeteci Roman Protasevich havalimanında gözaltına alındı.

Protasevich geçen yıl Belarus’ta seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko’ya karşı başlayan kitlesel protestolarda yabancı basın kuruluşlarının görüntü almakta zorlandığı bir dönemde Telegram uygulaması üzerinden yayın yapan Polonya merkezli NEXTA haber sitesinde çalışıyordu.

Şu anda Belamova adı verilen başka bir Telegram kanalı için çalışan Protasevich hakkında Belarus’ta tutuklama kararı bulunurken kendisi kitlesel protesto eylemleri düzenlemek ve halkı kışkırtmakla suçlanıyor.

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Yayınlanma Tarihi:15:04,