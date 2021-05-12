Belçika 2.29 metre daha büyüdü

Belçikalı bir çiftçinin, Fransa ile sınırı belirleyen ve 1819 yılında yerleştirilen sınır tayını 2 metre 29 santimetre kadar Fransa'ya doğru itti. Taşın traktörünü engellediğini savunan çiftçi, ardından tarlasını sürmeye devam etti. Olay, bir yürüyüşçünün taşın her zamanki yerinden taşındığını fark etmesiyle ortaya çıktı.

KASABAMIN BÜYÜMESİ İYİ AMA…

Konu her iki ülke yetkililerine iletildi ve Belçika'nın Erquellinnes Kasabası‘nın Belediye başkanı David Lavaux, “Belçika'yı büyütüp Fransa'yı küçültmek pek de iyi bir fikir değil. Kasabamızın büyümesi iyi bir şey ama gerek yok” dedi.

Toprakları küçülen Fransa'daki Bousignies-sur-Roc'un belediye başkanı ise, “Yeni bir sınır savaşından kaçınalım” dedi. Bugünlerde bu olay için her iki yanda da espriler yapılıyor, konu mizahi bir dille işleniyor.

620 KİLOMETRE VE 202 YILLIK TAŞ

Corona virüsü zamanı milleti eğlendirecek konu yaratmış olan köylünün, 202 yıllık sınır taşını eski yerine taşıması talep edilecek, yapmazsa ona dava açılacak.

Bu küçük olay için, 1820'de çizilen 620 kilometre uzunluğundaki sınır için, en son 1930'da toplanan sınır komisyonunun bir daha toplanmasına gerek olmadığı belirtiliyor.

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