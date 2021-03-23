Belçika, Çin’in Brüksel büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım kararının ardından misilleme yapan Çin ile AB ülkeleri arasındaki gerginlik devam ediyor. Belçika Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Belçikalı milletvekili Samuel Cogolati'ye yönelik yaptırım kararı almasının ardından Brüksel Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile Çinli büyükelçinin görüşmesi bekleniyor.

ÇİN, İNGİLTERE’NİN PEKİN BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRDI

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Qin Gang de İngiltere'nin Pekin Büyükelçisi Caroline Wilson'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Çinli Bakan yardımcısı büyükelçi ile yaptığı görüşmede, İngiltere'nin uyguladığı yaptırımları kınadı. Çin hükümetinin egemenliğini, güvenliğini ve çıkarlarını koruma kararlılığının değişmeyeceğini belirten Qin Gang, İngiltere’nin yanlış eylemlerine karşı gerekli ve meşru bir yanıt verileceğini ifade etti.

YAPTIRIM DÜELLOSU

AB Dışişleri Bakanları, Pazartesi günü Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik baskısı nedeniyle yeni AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi çerçevesinde 4 Çinli yetkiliye ve bir kuruma yaptırım uygulama kararı almıştı. Çin ise, AB'nin yaptırım kararının ardından 10 Avrupa Parlamentosu üyesine ve 4 kuruma misilleme yaparak yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. AB'nin ardından ABD, İngiltere ve Kanada da Çinli yetkililere yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

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