Belçika’da 25 Nisan’a kapanma kararı

Belçika gazetesi Le Soir, Belçika hükümetinin yeni yasak ve kısıtlama kararı aldığını duyurdu.

İlk olarak Le Soir’de yayınlanan ve uluslararası haber ajanslarının da son dakika gelişmesi şeklinde lanse ettiği kararda, Belçika’nın 25 Nisan’a kadar geçerli olacak bazı yasak ve kısıtlamalar alınacağı belirtildi.

Belçika hükümetinin basın toplantısından önce açıklanan kararlar arasında okulların, berber ve kuaförlerin ve zorunlu olmayan işletmelerin ve mağazaların kapatılmasına karar verildi. Le Soir, bu yasakların 25 Nisan’a kadar devam edeceğini duyurdu.

Salgının başladığı günden beri 842 binden fazla corona virüsü vakasının tespit edildiği Belçika’da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 22.763 olarak kayıtlara geçti.

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