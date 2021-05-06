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Belçika’da toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı

Belçika’da corona virüsü (Covid-19) salgınında toplam vaka sayısı 1 milyon 3 bin 746’ya, toplam can kaybı ise 24 bin 406’ya ulaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:23, 06/05/2021
HaberlerDünya
Belçika’da toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı

Belçika'da geçen yıl Şubat ayında ilk corona virüsü vakasının tespit edilmesinden bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 3 bin 746'ya ulaşırken, Covid-19'a bağlı can kaybı 24 bin 406'ya yükseldi. Ülke genelinde 4 Mayıs tarihine kadar, 3 milyon 205 bin 60 kişinin aşılanmasıyla, ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 34'üne en az bir doz Covid-19 aşı uygulanmış oldu.

NORMALLEŞME 8 MAYIS’TA BAŞLIYOR

Belçika hükümeti, normalleşme kapsamında 8 Mayıs’tan itibaren ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kaldırılacağını ve vatandaşların 22.00’den sonra dışarı çıkabileceklerini belirtti.

Normalleşme kapsamında kafe ve restoranlar 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet verebilecekken, masalarda ise sadece aynı hanede yaşayanlar beraber oturabilecek.

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