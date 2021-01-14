Belçika’daki protestolarda Kral Philippe’in aracı taşlandı

Protestoların devam ettiği bölgeden geçtiği öğrenilen Belçika Kralı Philippe’in aracına taş atıldığı ve aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Kral Philippe’in o sırada araçta olup olmadığının ise bilinmediği ifade edildi.

Afrika kökenli İbrahima Barrie corona virüsü kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmak istenmişti. Polisin corona kurallarını ihlal ettiğinden şüphelendiği bir grubu kontrol etmek isterken Barrie’nin koşarak kaçtığı belirtilmişti.

Daha sonra yakalanıp karakola götürülen gencin bir saat sonra hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti. Gencin ölümüne dair savcılık soruşturmasının ardından protestolar başlamıştı.