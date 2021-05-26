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Belçika’dan Covid-19 aşısı kararı: Bir kişi öldü, aşıyı iptal ettiler

Belçika, 40 yaşının altındaki bir kadının J&J'ın aşısını olduktan sonra ölmesiyle birlikte bu markanın aşısını kullanmayı bıraktıklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:07, 26/05/2021
HaberlerDünya
Belçika’dan Covid-19 aşısı kararı: Bir kişi öldü, aşıyı iptal ettiler

Belçika hükümeti, 40 yaşının altındaki bir kadının Johnson & Johnson’ın geliştirdiği Covid-19 aşısını olduktan sonra ölmesi üzerine bu aşının kullanımını askıya aldığını duyurdu.

Ölen kişide ağır yan etkiler görüldüğü belirtilirken, “Bakanlıklar arasında yaptığımız görüşmeler neticesinde Johnson & Johnson’ın aşısının kullanımını askıya aldık. Avrupa İlaç Kurumu’nun aşının fayda-risk analizini bekliyoruz” açıklaması yapıldı.

40 yaşın altındaki bir kadının 21 Mayıs’ta yaşamını yitirdiği belirtilirken, ismi açıklanmayan kadının kanında pıhtılaşma meydana geldiği aktarıldı.
 

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