Belçika’dan Covid-19 aşısı kararı: Bir kişi öldü, aşıyı iptal ettiler

Belçika hükümeti, 40 yaşının altındaki bir kadının Johnson & Johnson’ın geliştirdiği Covid-19 aşısını olduktan sonra ölmesi üzerine bu aşının kullanımını askıya aldığını duyurdu.
Ölen kişide ağır yan etkiler görüldüğü belirtilirken, “Bakanlıklar arasında yaptığımız görüşmeler neticesinde Johnson & Johnson’ın aşısının kullanımını askıya aldık. Avrupa İlaç Kurumu’nun aşının fayda-risk analizini bekliyoruz” açıklaması yapıldı.
40 yaşın altındaki bir kadının 21 Mayıs’ta yaşamını yitirdiği belirtilirken, ismi açıklanmayan kadının kanında pıhtılaşma meydana geldiği aktarıldı.