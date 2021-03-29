Belediye meclisinde soyunarak protesto etti

ABD, 69 yaşındaki savaş gazisi Lee Wong’u konuşuyor… Ülkede son dönemde iyice artan Asyalılara karşı şiddet ve ırkçılığa tepki gösteren Ohio’daki West Chester Belediyesi’nde görevli Lee Wong, önceki gün katıldığı toplantıda ırkçılığa ve protestolara karşı çok net bir mesaj verdi.

Wong, vatanperverlik ve milliyetçilik konusunda kendisini eleştirenleri adeta topa tuttu. Kısa bir süre içerisinde sosyal paylaşım sitelerinde izlenme rekoru kıran bir konuşma yapan Wong, ABD’de Asyalılara karşı uygulanan ırkçılık ve ayrımcılıktan bıktığını söyledi.

Toplantıda söz alan Wong, “Beni yanlış anlamayın ben bu topluluktaki insanları çok seviyorum fakat bazı anlayışsız insanlar bana gelip benim yeteri kadar Amerikalı olmadığımı söylüyor ya da vatan sevgimi sorguluyorlar. Bundan korkmuyorum ve artık bundan bıktım” dedikten sonra belediye binasındaki toplantıda gömleğini çıkarmaya başladı.

“ANAYASADA HEPİMİZ EŞİTİZ”

Atletini sıyıran Wong vücudundaki yara izlerini gösterdi. ABD ordusunda 20 yıl görev aldığını söyleyen Wong, bu yaraların da görev sırasında alındığını söyleyerek insanların artık Asyalılara karşı ırkçılık yapmaması gerektiğini söyledi.

Wong konuşmasında, “Ben 69 yaşındayım ve size vatanseverliğin ne olduğunu göstereceğim. İşte bu benim kanıtım. Bu yaralar askerde görevliyken oluştu. Bu sizin için yeteri kadar milliyetçi mi? Sokakta bana garip baktıklarında utanmıyorum, bu durumdan utanmıyorum. Daha önce insanlar bana garip bakıyorlardı, benim bu ülkeye sadık olup olmadığımı sorguluyorlardı. Benim yeteri kadar ABD’li olup olmadığımı sorguluyorlardı. Ama Amerikan anayasasına göre biz insanlar, hepimiz eşitiz. Bu durum sen daha üstünsün sen değilsin demek değil” dedi.