Berlin: Başka ülkede mahsur kalanları almayacağız

Bakanlığın sitesinde yer alan “Kriz bölgesi” olarak adlandırılmış ülkeleri kast eden Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Eğer bu yıl, bazı ülkeler için 2020'den daha kötü olursa hiç şaşırmamak lazım” diye konuştu.

Maas, bu tür ülkelerin “olağanüstü bir kapanma” yaşayabileceği uyarısında bulundu.

GEÇEN YIL UÇAKLARLA TOPLADI

Salgının ilk olarak Avrupa'da görüldüğü 2020'nin başlarındaki gibi, kimseyi bu ülkelerden geri getirmeyeceklerini belirten Maas, ancak oralardaki corona önlemleri nedeniyle kalanlara, ilgili ülkelerdeki Alman dış temsilciliklerinin destekte bulunabileceğini söyledi.

Funke medya grubuna konuşan Maas, ülke adı vermedi ama bu mesajın, Almanya'nın kriz bölgesi ilan ettiği ülkelerle ilgili olduğu yorumu yapıldı.

Almanya, geçen yıl ülkeler kapanıp tüm seyahatler durunca, vatandaşlarını uçaklarla getirmişti. Ardından da, kriz bölgesi ilan ettiği ya da seyahat uyarısı yaptığı yerlere gidenlerle ilgili sorumluluk almayacağını açıkladı.