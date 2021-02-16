Berlin’de buz tutan göller, pandemiden bunalanların eğlencesi oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de etkili olan kar yağışı sonucu göller ve kanallar buz tuttu. Buz tutan göller, corona virüsü salgınına yönelik kısıtlamalardan bunalan Berlinliler için yeni bir eğlence aracı haline geldi. Covid-19 tedbirlerine rağmen sokaklara dökülen Berlin sakinleri, dondurucu soğuk nedeniyle buz tutan göllerin yüzeyinde kızak ve paten kayarak, buz hokeyi oynuyor. Fakat buz tabakasının yeteri kadar kalın olmaması tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Polis, buz tutan kanal ve göller konusunda dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunarak, etrafına güvenlik şeritleri çekti. Fakat polis tarafından çekilen güvenlik şeridine aldırmayan Berlin sakinleri, göller ve kanallara akın etmeye devam ediyor. Berlin polisi, buz tutan gölün üzerinde yürüyen kişilerin ve buz kalınlığının termal kamerayla çekilmiş görüntülerini paylaşarak, Berlinlileri tekrar uyardı. Güneş ışınları ve su akıntılarının gözle görülemeyen bazı bölgelerde buzları incelttiği belirtiliyor.

TEDBİRLERİ HİÇE SAYARAK BUZUN ÜSTÜNDE PARTİLER DÜZENLEDİLER

Geçtiğimiz hafta sonu da 2 binden fazla kişi, buz tutan bir kanalın üzerinde toplanmış, corona virüsü tedbirlerini hiçe sayarak parti düzenlemişti. Polis, buz tabakasının yeteri kadar kalın olmaması ve tedbirlere aykırı şekilde hareket edilmesi nedeniyle kalabalığı dağıtmıştı.

HAVA SICAKLIKLARININ ARTMASI KENT SAKİNLERİ İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Hava sıcaklıklarının bir hafta içinde 10-12 derece artması beklenirken, sıcaklığın bir anda artması nedeniyle buzların hızla eriyeceği düşünülüyor. Bu durumun da uyarılara rağmen kanal ve göllerin üzerinde yürüyüş yapmaya, paten kaymaya ve hokey oynamaya devam eden kent sakinleri için hayati tehlike oluşturmasından korkuluyor.

Geçtiğimiz günlerde göl üzerinde yürüyüş yapan 3 kişi, buzun kırılması sonucu göle düşmüştü. Düşen 2 kişi kurtarılırken, 1 kişi ise boğularak ölmüştü. Benzer olayların önümüzdeki günlerde de yaşanmasından endişe ediliyor. (İHA)

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