Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Berlin’de evden eğitim gören öğrenciler sınıfta kalabilecek

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen gruplardan biri de öğrenciler... Dünya çapında milyonlarca öğrenci evden eğitim modeline geçerken Berlin eyaletinde dikkat çekici bir karar alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:01, 26/02/2021
HaberlerDünya
Berlin’de evden eğitim gören öğrenciler sınıfta kalabilecek

Almanya’nın 16 eyaletinden biri olan Berlin’de corona virüsü yüzünden evden eğitim alan öğrencileri ilgilendiren bir karar alındı.

Berlin’deki vekiller, isteyen öğrencilerin okullara geri dönüldüğünde sınıfta kalabilecekleri ve istenildiği takdirde dönem tekrarı yapabileceğine yönelik bir karar aldı.

Normalde öğrencilerin ya da velilerin böyle bir karar alamayacağına yönelik karara rağmen, birinci sınıftan 10’uncu sınıfa kadar 6 ile 16 yaş aralığındaki öğrencilerin bu imkandan faydalanabileceği duyuruldu.

YAZILI BAŞVURUDA BULUNACAKLAR

Çocuğunun dönem tekrarı yapmasını ve sınıfta kalmasını isteyen velilerin yazılı bir başvuruda bulunarak bu dilekçeyi okul müdürüne vermesi ve daha sonra da bir toplantıda bu konunun görüşülmesi gerekecek.

Fakat bu karara öğretmenler çok büyük tepki gösterdi… Birçok öğretmen bu durumun organizasyonel bir kaos yaratacağını söylerken, sınıflarda yığılma olacağını ve fiziksel olarak sınıfların bu duruma hazır olmadığını dile getirdi. Almanya’daki diğer 15 eyaletten bazılarının da benzer yönde bir karar alabileceği belirtiliyor.

İlginizi ÇekebilirPrens Harry İngiliz basınına ateş püskürdü: Akıl sağlığımı yok ediyorduPrens Harry İngiliz basınına ateş püskürdü: Akıl sağlığımı yok ediyordu