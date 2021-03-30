Berlin’den AstraZeneca aşısı kararı: Kadınlara yapılmıyor

Alman Tagesspiegel gazetesinde yer alan haberde, Berlin’deki Charite ve Vivantes hastanelerinde AstraZeneca aşısının 55 yaşın altındaki kadınlarda kullanılmayacağı belirtildi.

Alman basınına konuşan yetkililer bu aşıyı olanlarda bir yan etki görülüp görülmediğinin sorgulandığını açıklarken, “Bir yan etki görülmedi fakat bu aşı ile ilgili yapılan incelemelerin tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.

19.000 kişinin çalıştığı Charite hastanesi ve 17.000 kişinin çalıştığı Vivantes’in aynı zamanda bakım evi olarak çalıştığı da belirtilirken Tagesspiegel, “Charite’deki çalışanların üçte 2’si aşı oldu ve şu ana kadar çalışanların yüzde 70’i AstraZeneca’nın aşısının tek dozunu oldu” hatırlatmasını yaptı.