Bernie Sanders’ın kıyafeti 1.8 milyon dolar kazandırdı

ABD’de gündem Demokratlar’ın yakından tanıdığı Vermont Senatörü Bernie Sanders…

Geçen hafta Joe Biden’ın Washington’daki yemin törenine katılan ve örgü eldivenleri, ceketini sonuna kadar ilikleyerek, “huysuz” bir şekilde töreni izleyen Bernie Sanders’ın bu görüntüleri sadece ABD’de değil bütün dünyada gündem olmuştu.

Koyu yeşil parkası ve eldivenleri ile bir anda Biden’ı gölgede bırakan Sanders’ın bu fotoğrafı kısa sürede paylaşım rekoru kırmış ve birçok ünlü isim de bu kareleri paylaşmıştı. Birçok fotoğrafa fotoşopla yerleştirilen Sanders’ın ekibi bugün bir açıklama yaptı.

30 DAKİKA İÇİNDE TÜKENDİ

Yapılan açıklamada Sanders’ın fotoğrafı kullanılarak üretilen tişört, ve sweatshirtlerden sadece 5 gün içerisinde 1.8 milyon dolar gelir elde edildiği duyuruldu.

Yetkililer, elde edilen bu paranın Sanders’ın görevli olduğu Vermont eyaletindeki sivil toplum kuruluşlarına aktarılacağını açıkladı. Ürünlerin satışa çıkmasından kısa bir süre içerisinde tükendiğini açıklayan yetkililer, “İlk ürünler 30 dakika gibi bir süre içerisinde tükendi. Üzerinde fotoğrafın olduğu tişört ve sweatshirtler kapış kapış gitti. Yeni parti de hafta sonu tamamlanacak” açıklamasını yaptı.

Önceki gün bu gelişme ile ilgili açıklama yapan Sanders, “İnsanların benim fotoğrafımı kullanarak fotoşop yapması ve yaratıcılıklarını göstermeleri beni şaşırttı. İnternetteki şöhretimin ihtiyaç sahiplerine yardıma dönüşmesi beni çok memnun etti” dedi.