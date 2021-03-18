Bernie Sanders’tan salgında servetini katlayan Jeff Bezos’a sert sözler

Salgın sırasında Amerikalıların yemek bulmakta zorlandığını ve devletin çekleriyle geçindiklerini, ancak Elon Musk ve Jeff Bezos gibi isimlerin servetlerine servet kattığını belirten Bernie Sanders, “Salgın sırasında 77 milyar dolar gelir elde eden Bezos'tan gelip komisyonda ifade vermesini istedim ama gelmedi. Gelseydi, ‘182 milyar dolar değerindesiniz. Dünyadaki en zengin insansınız. Alabama, Bessemer’deki işçilerinizin daha iyi ücretler, sosyal haklar ve iyi çalışma koşulları için sendikaya üye olmalarını engellemek için neden elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz’ diye soracaktım” dedi.

Bernie Sanders, bütçe komisyonunda şöyle konuştu:

“Bugün on milyonlarca Amerikalı sofraya yiyecek koymak ve onurlu bir şekilde yaşamak için mücadele ederken, çok zenginlerin çok daha zengin hale geldiği basit gerçek. Bu korkunç salgın sırasında, çalışanlarımızın yüzde 63’ünün maaş çeki için yaşadığı hakkında konuşacağız.

1.3 TRİLYON ZENGİNLEŞTİLER

Ailelerinden biri hastalanırsa mali çaresizliğe sürükleneceğinden endişeleniyorlar. 660 milyarder ise 1.3 trilyon dolar daha zengin hale gelirken, şimdi kamyon şoförlerinden, öğretmenlerden veya hemşirelerden daha düşük bir vergi oranı ödüyorlar.

İki kişinin en alttaki yüzde 40’tan daha fazla servete sahip olduğunu ve Amerika’da açlığın en yüksek seviyedeyken nasıl olduğunu soracağız. Yarım milyondan fazla insan evsiz ve sokaklarda uyuyor.

EN FAZLA 20 KAT FARK VARDI

Bu ülkedeki en zengin kişi olan Jeff Bezos, bu korkunç salgın sırasında 77 milyar dolar daha zengin hale gelirken, yüz binlerce işçiyi reddedince ahlaki ve ekonomik olarak ne anlama geldiğini soracağız.

1965’te büyük şirketlerin CEO’ları, ortalama çalışanlarının yalnızca 20 katını kazandılar. Bugün CEO’lar şu anda ortalama çalışanlarının 300 katından fazla, bazı durumlarda ise bin kattan fazla kazanıyor. Bu değişmeli.”