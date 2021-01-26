Beyaz Saray’da ayrılık… Biden Dr. Conley’nin biletini kesti

Geçen sonbaharda eski ABD Başkanı Trump’ın hastalığı ile ilgili durumu yanlış bilgilerle anlattığı iddia edilen Dr. Sean Conley’nin görevine son verildi.

Conley’nin basın açıklamalarında, “Bu sabah Başkan çok iyi gidiyor… 24 saatten fazla süredir ateşsiz” diyerek bilgilendirmeler yaptığı sırada gerçekte Trump'ın nefes darlığı çektiği için ek oksijen aldığı ortaya çıkmıştı.

’48 SAAT ÇOK KRİTİK’

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows doktorun her şey çok iyi dediği saatlerde gazetecilere verdiği demeçte, “Başkan’ın son 24 saat içindeki hayati değerleri çok endişe vericiydi ve önümüzdeki 48 saat onun bakımı açısından kritik olacak” açıklamaları yaparak doktorun yalanlarını ortaya çıkarmıştı.

Biden, Dr. Conley’nin yerine Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı sırada doktoru olan Dr. Kevin O’Connor’ı getirdi.