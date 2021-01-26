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Beyaz Saray’da ayrılık… Biden Dr. Conley’nin biletini kesti

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın corona virüsüne yakalandığı sırada kamuoyuna yanlış bilgilendirmeler yaptigi iddia edilen Beyaz Saray doktoru Dr. Sean Conley, Biden göreve başlar başlamaz kovuldu.

Tayfun HOPALİ / ABD
Güncellenme: 07:27, 26/01/2021
Haberler Dünya
Beyaz Saray’da ayrılık… Biden Dr. Conley’nin biletini kesti

Geçen sonbaharda eski ABD Başkanı Trump’ın hastalığı ile ilgili durumu yanlış bilgilerle anlattığı iddia edilen Dr. Sean Conley’nin görevine son verildi.

Conley’nin basın açıklamalarında, “Bu sabah Başkan çok iyi gidiyor… 24 saatten fazla süredir ateşsiz” diyerek bilgilendirmeler yaptığı sırada gerçekte Trump'ın nefes darlığı çektiği için ek oksijen aldığı ortaya çıkmıştı.

’48 SAAT ÇOK KRİTİK’

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows doktorun her şey çok iyi dediği saatlerde gazetecilere verdiği demeçte, “Başkan’ın son 24 saat içindeki hayati değerleri çok endişe vericiydi ve önümüzdeki 48 saat onun bakımı açısından kritik olacak” açıklamaları yaparak doktorun yalanlarını ortaya çıkarmıştı.

Biden, Dr. Conley’nin yerine Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı sırada doktoru olan Dr. Kevin O’Connor’ı getirdi.

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ABD beyaz Beyaz Saray Corona Donald Trump nefes darlığı
Yayınlanma Tarihi:07:15,