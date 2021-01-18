Beyaz Saray’da taşınma telaşı! İşte 12 saatlik kaosun detayları

Devlet başkanları ve cumhurbaşkanları görev sürelerinin sona ermesinin ardından makamlarını haleflerine teslim ederler ve bu ekseriyetle bir devir teslim töreniyle gerçekleşir. Buna bir “taşınma” da diyebiliriz. Hayatının bir döneminde bir yerden bir yere taşınmış olan herkes bilir ki bu süreçler yorucu süreçler… Tek göz oda da olsa bu böyle; 132 odalı Beyaz Saray’da ikamet ediyorsanız da…

‘ORGANİZE BİR KAOS’

132 odalı Beyaz Saray’da elbette her oda Trump çiftinin kişisel eşyalarıyla dolu değil ancak bu devir teslim sürecinin operasyonel boyutunu küçültmüyor. Beyaz Saray’da 21 yıl boyunca yer göstericilik de diye diyebileceğimiz baş teşrifatçılık görevi yapan Gary Walters, Washington Post’a yaptığı açıklamada bu süreci “Organize bir kaos” olarak tanımlıyor.

Hele ki bu yıl hem pandeminin hem de son yaşanan kalkışmanın etkisiyle alınan ekstra önlemler, tahmin edilene göre görevlilerin işini çok daha zorlaştıracak. Yeni başkanın yemin törenine katılmayan ilk ABD başkanı olarak, yine absürd bir şekilde tarihe geçmeye hazırlanan Donald Trump’ın çarşamba günü Beyaz Saray’a erken veda edecek olması süreci daha da karmaşık hale getirecek. Öte yandan Melania’nın Biden ailesini bir gelenek olan Beyaz Saray turuna davet etmemesi de bir başka enteresan detay olarak göze çarpıyor.

GECE 04.00’TE TOPLANTI!

Yaklaşık 12 saatlik kaotik operasyon adeta fırtına öncesi sessizlik olarak tasvir edilebilecek bir toplantıyla başlayacak. Beyaz Saray’ın 90’ın üzerinde çalışanı ve ayrıca bu için yetkilendirilen kuruluşların görevlileri gece 04.00’te Beyaz Saray’da toplanacak. Bu sözü geçen 90’ın üzerinde çalışanın hiçbirinin siyasi görevliler ve bürokratlar olmadığının altını çizelim. Bu çalışanlar yalnızca Başkan ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için görev yapıyorlar.

Walters’ın ardından 2007’de göreve gelen baş teşrifatçı Stephen Rochon, “Yeni başkan elini kaldırıp yemin edene kadar Beyaz Saray’ın mevcut başkana ait olduğunu aklımızda tutarız” diyor.

08.30’DA DUYGUSAL ANLAR BAŞLIYOR…

Sabah 08.30’da State Dining Room denen yemek odasında aile, çalışanlarla vedalaşacak. Bu vedanın hep zor olduğunun altını çizen Rochon, “Başkan (George W.) Bush, vedada çalışanlara seslenirken neredeyse gözyaşlarını tutamamıştı. Emekli bir ordu mensubu olarak benim de kendime hakim olmam gerekir ancak ben de ağlamaklı olmuştum, çalışanlar da…” sözleriyle anımsıyor.

Hediyeler de bu devir teslimde bir gelenek. Çalışanlar adına baş teşrifatçı, başkana bir hediye sunmakta. Bu geleneği başlatan Walters, 1989’da Ronald Reagan’a yemin gününde ve ofisteki son gününde Beyaz Saray’ın kubbesinde dalgalanan ABD bayraklarını hediye etmiş.

SAAT 10.30: KAOS BAŞLASIN!

Saat 10.30’da kaos resmen başlıyor. Nakliyat araçlarının gelmesiyle eşya taşıma süreci başlarken güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray çalışanları dışında hiç kimse taşıma işlemine katılamıyor. Rochon bu gerekliliği “Kişisel bir eşyanın internette satışa çıkarıldığını görmek istemezsiniz” sözleriyle açıklıyor.

Eşyalar çıkarıldıktan sonra ise dip köşe temizlik başlıyor. Badanası için 570 galon (2 bin 175 litre) boya gereken Beyaz Saray bizim bildiğimiz taşınma süreçlerinde olduğu gibi badanaya ihtiyaç duymuyor. En azından şimdilik. Ancak derinlemesine temizlikte çok ciddi bir efor sarfediliyor. Hatta temizlik o kadar detaylı ki mevcut baş teşrifatçı Walters, corona virüsü için temizlikte özel bir prosedüre gerek bile olmadığını söylüyor.

Temizlikten sonra sıra küçük ayarlamalara geliyor. Odaların sıcaklığı ve nemlilik oranları gibi ayarlar, haftalar öncesinden Biden ve ailesine soruldu bile. Yeni başkan ve ailesi bu süreçte detaylı bir form dolduruyor.

“Badanaya ihtiyaç yok” dedik ama bu noktada küçük rötuşlar yapılıyor ayrıca TV’nin yeri, Internet kablolarının kontrolü, aydınlatma ile ilgili ayarlamalar da bu noktada yapılıyor.

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HERKES SEVDİĞİ ODAYI ALSIN!

Odalar da tercihe göre hazırlanıyor. Örneğin, daha önce yatılı çalışanlara tahsis edilen ancak artık Beyaz Saray’da yatılı çalışan bulunmamasıyla boş kalan üçüncü katta Obama döneminde Michele Obama’nın annesi Marian Robinson’a bir yatak odası ve bir oturma odası tahsis edilmişti. Trump döneminde ise başkan ve eşi Melania’nın oğlu Barron üçüncü katta bir yatak odası tercih etmişti. Hillary Clinton ise First Lady iken üçüncü katta Bill Clinton’ın kimseyi rahatsız etmeden saksafon çalışmalarını yapabilmesi için bir müzik stüdyosu yaptırmıştı.

Beyaz Saray’da yatak odası sayısı 16’ya kadar çıkabiliyor. Marangozlar ve ustalar, paneller ve kapılarda değişiklikler yaparak oda sayısını değiştirebiliyor ve odaların büyüklüklerini ayarlayabiliyor. Ronald Reagan-Baba Bush değişimi sırasında neredeyse odalar baştan aşağı değişmiş ve Bush’un çocukları ve torunları için de odalar ayarlanmıştı.

Yeni başkanın danıştığı ve planlamalar yaptığı iç mimar ve tasarımcılar bu noktada eşya yerleştirme sürecine destek veriyor ve tasarım notlarını görevlilerle paylaşıyor. Tüm kıyafetler de dahil olmak üzere yerleşim yapılırken elbette başkan ve ailesi kolilerin açılması sırasında Beyaz Saray’da bulunmuyor!

Yatak odasında ve banyoda kullanılacak olan eşyalar da hazırlanıyor. Yatak örtüleri, çarşaflar, yastıklar, duş başlıkları, traş köpükleri, losyonlar… Neye ihtiyaç duyuluyorsa.

Ailenin ikinci katta özel bir mutfağı ve kuru gıda deposu bulunurken üçüncü katta ise bir başka mutfak ve bir içecek barı bulunuyor. Beyaz Saray’da aile tarafından talep edilen ve getirilen her türlü yiyecek içeceğin faturasını başkan cebinden ödüyor.

VE OVAL OFİS!

Devir teslim gününde, yeni başkanın görmeyi ilk ve en çok istediği yer olan Oval Ofis de özel olarak hazırlanmakta. Her tercihin, yeni başkan tarafından ofise eklenen her detay bir anlam taşımakta. Örneğin, Başkan Obama, göreve geldiğinde Oval Ofis’te yer alan Winston Churchill büstünün, Martin Luther King Jr. bütsüyle değiştirilmesini istemişti. Trump ise Churchill’in büstünü geri getirtirken Martin Luther King Jr’ın büstünü de ofiste tutmuştu.

Televizyon bağımlısı olan ve sürekli haber kanallarını takip eden Lyndon B. Johnson’ın ardından Oval Ofis’e gelen Richard Nixon, televizyonları kaldırtmıştı. Nixon’dan sonra ise Gerald Ford, Ofis’in duvarlarına gömülü olan kayıt cihazlarını söktürmüştü.

Hareketli saatler esnasında yeni başkan ofiste neyi isterse; meşhur masayı bile değiştirebiliyor. Başkanlık armasının yer aldığı halı dışında… En azından yeni bir armalı halı üretmek çok uzun zaman aldığı için devir teslim sırasında bu değişim mümkün olmuyor.

SAAT 15.30’DA İŞLEM TAMAM

Yani en azından öyle umuluyor. Plan bu yönde. Tören sanal ortamda yapılacağı için Biden ailesinin giriş saatinin değişebileceği söyleniyor ancak haberin başında da belirttiğimiz gibi Trump’ın törene katılmayacak olması da saatte bir değişime neden olabilir.

BEYAZ SARAY

Doğu Kanadı, Batı Kanadı ve ortada Başkanlık Konutu’nun yer aldığı bir yapı olan Beyaz Saray’ın Batı Kanadı denen bölümünde Oval Ofis, Roosevelt Odası, Kabine Odası ve Başkan Yardımcısı’nın odası gibi idari ofisler yer alıyor. Doğu Kanadı’nda ise First Lady’nin ofisi ve First Lady’ye bağlı olarak çalışan birimler yer almakta. Aynı zamanda Başkanlık Acil Operasyonlar Merkezi olarak da bilinen sığınağa, Doğu Kanadı’ndan iniliyor.

Başkanlık Konutu ise 6 katlı bir bina. Zemin Kat, Devlet Katı, İkinci Kat ve Üçüncü Kat görünen katlar. İki kat da yerin altında bulunuyor. Bodrum katta klinik ve diş muayenesi ofisinin yanı sıra çamaşırhane gibi alanlar da bulunuyor. Zemin Kat’ta büyük mutfak, kütüphane, sıkı güvenlikli Harita Odası gibi önemli bölümler yer alıyor. Devlet Katı’nda ise Doğu Odası, meşhur Yeşil, Mavi ve Kırmızı Oda ile Yemek Odası yer alıyor.

Ailenin ağırlıklı yaşam alanı olan İkinci Kat’ta yatak odaları ve oturma odaları yer almakta. Ayrıca Başkan’ın özel çalışma ofisi, kuaför ve bir güzellik salonu da bu katta bulunuyor. Orijinal planda yatılı çalışanlar için ayrılan ancak artık uzun zamandır yatılı çalışan bulunmadığı için ailenin dilediği gibi kullanmasına izin verilen Üçüncü Kat ise bar, mutfak, teras, bilardo odası, gibi rekreasyona yönelik alanlar barındırıyor.

KAYNAKLAR: Washington Post, Reuters, The White House (whitehouse.gov)