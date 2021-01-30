Beyaz Toros Almanya turunda

Hanau'da Türkler'in yoğun olduğu semtte, Diyanet Camii'nin önünde duran Stuttgart plakalı Türk polis arabasının plakasının takıldığı yerde “Düzce“ yazıyor.

Araba 50 yaşındaki Düzceli Necdet Sancak'a aitti. Stuttgart kentinde oturan ve bir otomobil şirketinde çalışan Sancak, daha önce de Türkiye'den Murat 124 ve Anadol getirdiğini söyledi.

Arabanın arkasında Atatürk ile Kurtuluş Savaşı ve terörle mücadeleden fotolar yer alıyor. Hem önünde hem de arkasında birer kelepçe asılı. Türk trafik polisi aracını hem de üzerinde “Polis“ yazdığı halde nasıl kullandığını anlatan Necdet Sancak, şunları söyledi;

“ALMANLAR ÇOK ŞAŞIRIYOR”

“Geçen yıl bu arabayı getirdim. Önce Türk plakası ile kullanmak istedim ancak polis ceza yazdı. Bu nedenle ben de gidip trafik dairesine kaydettirdim, kullanım izni aldım. Tek şart, kamusal alanlarda üstteki polis lambasını çalıştırmamam. Onun dışında istediğim gibi kullanıyorum. Hafta sonları ve izinli günlerimde Almanya'yı geziyorum. Türkler, hemen yanıma geliyor. Almanlar da merak ediyor. Nasıl getirdiğimi, bunun nasıl bir polis arabası olduğunu soruyorlar. Romenler de çok dikkatle bakıyor. Bu araba modelinden orada da varmış.“

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