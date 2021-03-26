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Biden aşı hedefini iki katına çıkardı: Kimse yanımıza yaklaşamadı

Görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon doz aşı hedefini 58. günde tutturan ABD Başkanı Joe Biden, çıtayı daha da yükseltti. Biden, 100. günün dolacağı 29 Nisan'a kadar 200 milyon doza ulaşacaklarını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:47, 26/03/2021
HaberlerDünya
Biden aşı hedefini iki katına çıkardı: Kimse yanımıza yaklaşamadı

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, worldometers'ın verilerine göre salgın başından bu yana toplam vaka sayısı 126 milyon, toplam ölü sayısı da 2.7 milyona ulaştı.

Hem vaka hem de ölü sayısında ilk sırada yer alan ABD'de, yeni Başkan Joe Biden salgını bitirebilmek için aşılama kampanyasına büyük önem veriyor. Göreve geldikten sonra ilk 100 günde 100 milyon doz aşı yapılacağı sözünü veren Biden, bu sözünü 58. günde tutmayı başardı.

YENİ AMAÇ 200 MİLYON DOZ

100 milyon dozu beklenenden kısa sürede aşan Biden, çıtayı daha da yukarı koydu. İlk basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, 29 Nisan’da dolacak 100. günündeki hedefin iki katına çıkarak 200 milyon doza ulaştığını söyledi. Biden, “Biliyorum, asıl hedefi iki katına çıkarmak iddialı bir şey. Ancak dünyadaki hiçbir ülke, bizim yaptığımızın yanına bile yaklaşamadı” dedi.

ABD’de son açıklanan verilere göre şu ana dek 85 milyon kişi en az bir doz aşı olmuş durumda. 46 milyon kişinin ise her iki dozu da olarak tamamen aşılandığı belirtiliyor. ABD’de günde ortalama 2.5 milyon doz aşı yapılıyor.

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